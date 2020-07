Streit um Statue: Ist das Japans Premier vor einer Sexsklavin?

"Trostfrauen" nennt man in Japan jene südkoreanischen Frauen, die vor und während des Zweiten Weltkrieges durch Soldaten zur Prostitution in japanischen Bordellen gezwungen wurden. Der Begriff ist ein Euphemismus für Sexsklavinnen - und zugleich ein Sinnbild für die komplizierten Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

Bewusste Provokation?

Diese werden jetzt durch eine Statue, die an diese Ausbeutung erinnern soll, neuerlich verkompliziert: Eine Bronzefigur in Pyeongchang im Osten Südkoreas bringt Japan in Rage - sie zeigt eine sitzende Frau vor einem sich verbeugenden, also sich entschuldigenden Mann.

Daran wäre nichts besonderes - würde dieser nicht dem japanischen Premier Shinzo Abe ähneln.

„Wenn das stimmt, hätte das entscheidende Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen Japan und Südkorea“, ließ Yoshihide Suga, Abes Chefkabinettssekretär, wissen. „So etwas ist unverzeihlich im internationalen Umgang miteinander.“