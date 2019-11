Streit um Afrikas letzte Kolonie: Briten ignorieren UNO-Frist

Die britische Regierung hat eine Frist der UN-Vollversammlung verstreichen lassen, die Großbritannien zur Rückgabe einer kleinen Inselgruppe im Indischen Ozean an Mauritius auffordert.

Das Chagos-Archipel wird schon seit Jahrzehnten von Mauritius beansprucht. Es war 1965 von den britischen Kolonialherren abgespaltet worden - drei Jahre vor der Unabhängigkeit des Inselstaates Mauritius.

Die Hauptinsel des Chagos-Archipels namens Diego Garcia verpachten die Briten seit 1966 an die USA, die dort einen Militärstützpunkt haben. Die Einwohner wurden damals zwangsweise umgesiedelt, größtenteils nach Mauritius.

"Wir bestreiten offensichtlich die Ansprüche, die gestellt werden, und wir werden unsere Position weiterhin im internationalen Recht verteidigen", sagte Premierminister Boris Johnson am Freitag. Oppositionschef Jeremy Corbyn von der Labour-Partei kündigte hingegen an, im Falle eines Wahlsiegs am 12. Dezember das Archipel an Mauritius zu übergeben.

UN-Resolution für britische Rückgabe

Im Mai dieses Jahres hatten die Mitgliedsländer der Vereinten Nationen mehrheitlich eine Resolution verabschiedet, die Großbritannien aufgefordert, das Chagos-Archipel an Mauritius innerhalb von sechs Monaten zurückzugeben. 116 Länder, darunter Österreich, stimmten dafür. 56 Staaten enthielten sich. Dagegen stimmten sechs Staaten, darunter Großbritannien, die USA, Australien und Israel. Rechtlich bindend ist die Resolution allerdings nicht.