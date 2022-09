Streit um Atomkraft in deutscher Ampelkoalition

Der deutsche Umwelt- und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wird am Montagabend das Ergebnis des Stresstests für das bundesweite Stromnetz präsentieren. Anhand dessen soll entschieden werden, ob die drei deutschen Atomkraftwerke weiterhin in Betrieb gehalten oder abgeschalten werden sollen. Eine Entscheidung, die bundesweit von Politik und Industrie mit Argusaugen beobachtet wird.

Finanzminister Christian Lindner (FDP), heizte die Debatte nun zusätzlich am Nachmittag zusätzlich an. Entgegen der informellen Abmachung seiner Koalitionspartner der Grünen sowie der SPD sprach sich der FDP-Parteichef gegenüber der Süddeutschen Zeitung klar für einen Weiterbetrieb der drei AKWs aus. Lindner rechnet so damit, weitere Steigerungen des Strompreises im Rahmen halten zu können.

"In diesen Zeiten sollten alle Möglichkeiten genutzt werden, den Strompreis für die Menschen und die Betriebe zu reduzieren. Das ist aus meiner Sicht ein wirtschaftspolitischer Stresstest, der neben dem energiepolitischen Stresstest auch eine Rolle spielen muss", sagte Lindner.

Grüne und SPD hatten sich bereits auf "Streckbetrieb" geeinigt

Über die Medien richtete der Finanzminister seinen Kolleginnen und Kollegen in der Koalition zudem aus, sie müssten mehr auf das Volk hören: "Wir müssen auch erkennen, dass in der Bevölkerung eine ganz große Mehrheit inzwischen der Meinung ist, dass übergangsweise die Kernenergie einen wichtigen Beitrag leistet. Die Menschen haben Sorgen."

Grüne und SPD hatten sich eigentlich bereits grundsätzlich darauf geeinigt, notfalls nur einen sogenannten "Streckbetrieb" der AKWs zu ermöglichen - also ein Weiterlaufen über wenige Monate nur zu jener Kapazität, wie es das Stromnetz zum Abfangen von Notfällen erfordert. Selbst SPD-Parteichefin Saskia Esken erklärte am Montag, dass die Argumente gegen die Nutzung von Atomenergie trotzdem "unverändert richtig" bleiben würden.

Dagegen sprach sich Lindner wenig später erneut aus - diesmal via Twitter: