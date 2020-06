Bolivien: Rettungsanker im Überlebenskampf

Es ist bitterkalt hier im bolivianischen Hochland auf mehr als 4000 Meter Seehöhe. In Sandalen ohne Socken treibt Modesto Ala Renfijo seine 30 Alpakas und sechs Lamas auf die kargen Weiden. Nachts sinkt die Temperatur an 250 Tagen pro Jahr unter den Gefrierpunkt. Was die Landwirtschaft hergibt, reicht gerade zum Überleben.

Trotz dieser Widrigkeiten ist Renfijo mit seiner Familie wieder in sein Heimatdorf Pananoza zurückgekehrt. „Hier bewegt sich gerade sehr viel“, begründet der 30-Jährige den Schritt. Konkret: Die Gemeinde San Pedro de Totora, zu der das Dorf gehört, hat sich als eine von insgesamt elf Kommunen des Landes für ein eigenes indigenes Autonomiestatut ausgesprochen, das auch behördlich anerkannt ist.

„Damit können wir unser Schicksal selbst in die Hand nehmen, unsere Kultur, Traditionen und Sprache pflegen und auch das Geld dorthin leiten, wo es sinnvoll ist“, so Renfijo. Damit meint er: Den Übergang der staatlichen Verwaltung in die indigene und damit mehr Mittel für die Landwirtschaft, die für die meisten die einzige Einkommensader darstellt. Zudem ist der Natur in der Welt der Indigenen eine stark religiöse Komponente eigen. Die „Pachamama“ (Mutter Erde) gilt als Quell des Lebens.

„ Regierung will nicht“ Doch was mit der neuen Verfassung 2009 so hoffnungsvoll begann, die eine solche Autonomie im mehrheitlich indigenen Bolivien erst ermöglicht, ist nun ins Stocken geraten. „Die Regierung will den Prozess offenbar nicht“, sagt Paulino Guarachi von der Organisation CIPCA. Die NGO, die von der Dreikönigsaktion unterstützt wird, steht in diesen Anliegen hinter den Indigenen, darüber hinaus steigert sie mit Agrar-Projekten den Ertrag der Bauern. Der soeben wiedergewählte Präsident Evo Morales fürchte, so Guarachi, den Zugriff auf die Bodenschätze, vor allem Erdgas, zu verlieren. „Obwohl selbst ein Indigener (der erste an der Staatsspitze des Landes), versteht Evo Morales unsere Ansätze nicht. Aber das ist wie beim Feminismus: Nur weil jemand eine Frau ist, muss sie den Feminismus nicht verstehen“, analysiert Guarachi.

Der Prozess werde dennoch vorangetrieben, so CIPCA-Direktor Eduardo Azevedo, „die Indigenen haben ein Recht auf Selbstbestimmung und auf ihr Territorium“.