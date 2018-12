Straßburg: Bericht über schlimme Polizei-Panne kurz vor Bluttat

Hätte das Attentat in der Straßburger Innenstadt am Dienstag verhindert weden können? Diese Frage beschäftigt derzeit Polizei und Presse. Bei den Nachforschungen ergab sich laut Medienberichten nun eine brisante Information: Am Morgen vor dem Attentat soll die Polizei den mutmaßlichen Attentäter Chérif Chekatt in seiner Wohnung aufgesucht haben. Eine Festnahme war geplant, doch Chekatt konnte nicht angetroffen werden, hieß es.