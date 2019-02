Strahlende Gefahr im Grand Canyon

Da kommt es umso ungelegener, dass in einem Museumsgebäude im Grand Canyon Village über fast 20 Jahre mehrere Behälter mit Uran-Erz höchst unsachgemäß gelagert waren.

Tausende Besucher haben unwissentlich möglicherweise extrem hohe Strahlendosen abbekommen. Sie sollen bis zu 4000 Mal höher gewesen sein als von der staatlichen Aufsichtsbehörde „Nuclear Regulatory Commission“ (NRC) empfohlen. Das behauptet Elston „Swede“ Stephenson. Der für die Sicherheit im Nationalpark zuständige Fachmann hat den Skandal in Wort und Bild (45 Dias) minutiös dokumentiert und an das zuständige Innenministerium in Washington geleitet. Seine Befürchtung: Der Fall, der bereits vor einem Jahr intern bekannt geworden sei, soll aus Angst vor schlechter Publicity vertuscht werden. Obwohl eine unbestimmt hohe Zahl von Menschen gesundheitliche Schäden davongetragen haben könnte.