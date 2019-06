Strafverfahren gegen Italien: Brüssels Knüppel ist aus dem Sack

So wie die Haushaltspolitik und Wirtschaftsentwicklung Italiens hat die EU-Kommission auch jene aller anderen EU-Staaten untersucht. Empfehlungen, was noch verbessert werden sollte, erhielt daher auch Österreich: Besonders im Bereich des österreichischen Gesundheitswesens und in der Pflege rät die Brüsseler Behörde zu Verbesserungen, um sie nachhaltig finanzierbar halten zu können. Dafür, so forderte sie erneut, müsse auch an die Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters gedacht werden, zumal die Lebenserwartung der Menschen immer weiter steige.

Zudem empfiehlt die EU-Behörde: Österreich sollte Vollzeitbeschäftigung für Frauen unterstützten, unter anderem durch Kinderbetreuungseinrichtungen. Außerdem sollten in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern bessere Ergebnisse für die schlecht ausgebildeten Arbeitskräfte am Arbeitsmarkt erzielt werden.