Der Euro und seine Regeln – ein Drama in fünf Akten

2. Schlechte Vorbilder

Gleich die erste Bewährungsprobe der Stabilitätsregeln ging gehörig daneben. Als ausgerechnet die Schwergewichte Deutschland und Frankreich in den Jahren 2003 und 2004 gegen die Schuldenregeln verstießen, waren nicht etwa Strafen die Folge: Stattdessen wurden die Kriterien aufgeweicht. Ein katastrophales Vorbild.

3. Anflug von Ehrlichkeit

Es liegt schon eine besondere Ironie darin, dass die Finanzkrise in dem Moment zur Eurokrise wurde, als Griechenland zum ersten Mal seine ungefälschten Budgetzahlen auf den Tisch legte. Der Vertrauensverlust bei den Investoren brachte in einem Dominoeffekt auch Portugal, Irland, Spanien und Italien an den Rand der Unfinanzierbarkeit.

Griechenlands Bevölkerung zahlte einen hohen Preis für die frühere Nachlässigkeit: Man war nun zum Sparen verdammt – zum schlechtesten Zeitpunkt, am Tiefpunkt der Rezession und Höhepunkt der Arbeitslosigkeit.