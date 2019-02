Strache trifft Le Pen: Rechtspopulisten wittern Morgenluft

Die freiheitliche Kandidatenliste wird zwar erst am Dienstag präsentiert, doch die Vorbereitungen auf die EU-Wahl am 26. Mai laufen auf Hochtouren. Beobachter erwarten europaweit ein starkes Abschneiden rechtspopulistischer Parteien. Entsprechend werden Allianzen gefestigt.

So traf am Mittwochabend FPÖ-Chef Vizekanzler Heinz-Christian Strache in Brüssel Marine Le Pen, Vorsitzende des französischen Rassemblement National. Mit von der Partie war Harald Vilimsky, Leiter der freiheitlichen Delegation im Europäischen Parlament und blauer Spitzenkandidat für die EU-Wahl.

Es sei ein "interessanter Abend" gewesen, lässt Strache via Facebook wissen.