EU-Wahl: Noch 100 Tage bis zur "Testwahl"

Sicher ist für ÖVP, SPÖ, FPÖ, NEOS, Grüne und "Jetzt", dass sie am Stimmzettel stehen. Ihnen reichen dafür die Unterschriften von drei Nationalrats- oder einem EU-Abgeordneten. Auch einige andere kleine Parteien wären gerne dabei - die KPÖ, die Demokratische Alternative und die beiden EU-Gegner "EU-NEIN" und "EU-Austrittspartei". Sie müssen zwischen 12. März und 12. April Unterschriften von 2.600 Wahlberechtigten sammeln. Denn nur Parteien, die spätestens am 12. April um 17.00 Uhr einen ausreichend unterstützten Wahlvorschlag beim Innenministerium einreichen, dürfen an der Wahl teilnehmen.

Spätestens bis 12. März aktiv werden müssen Bürger anderer EU-Staaten, aber auch Österreicher und Auslandsösterreicher, die ihren Wohnsitz seit der vorigen Wahl verändert haben und am 26. Mai in Österreich wählen wollen. Denn sie müssen sich - per Antrag bei der betreffenden Gemeinden - darum bemühen, bis zu diesem Stichtag in der Europa-Wählerevidenz ihrer (letzten) Hauptwohnsitz-Gemeinde zu stehen.