Stoiber über Union als Juniorpartner: "Das hat es noch nie gegeben"

Wenn Sie so viel in Kontakt mit den Menschen stehen: Der CDU-Vorstand hat jemanden als Kanzler empfohlen, den die Basis mehr oder weniger ablehnt. Dazu haben Sie doch sicher auch viele Briefe und Fragen bekommen …

Natürlich gab es die. Aber ich habe gelernt, Entscheidungen zu respektieren und zu akzeptieren. Wir wählen keinen Präsidenten wie in den USA oder Frankreich. Es geht in erster Linie um Parteien und das, was sie mit dem Land vorhaben. Es muss sozial gerecht zugehen, klar, das ist eine Daueraufgabe, aber wir müssen auch über die Grundlagen unseres Wohlstandes debattieren. Dass Deutschland zur Bekämpfung der Pandemie mehr ausgeben konnte als die anderen 26 europäischen Länder zusammen, ging ja nur, weil wir gut gewirtschaftet und die schwarze Null gehalten haben.

Dennoch gibt es viele Herausforderungen, einiges wurde verschlafen.

Klar, wir haben Versäumnisse, sind bürokratischer und in den Verfahren komplizierter geworden. In der Digitalisierung sind die Amerikaner weit vor uns. Es gibt kein europäisches Unternehmen, das uns so ermöglicht zu kommunizieren, wie wir es auf Facebook tun.

Ein Thema, das die meisten Menschen umtreibt, ist der Klima- und Umweltschutz ...

Es ist einiges gemacht worden, aber das reicht bei Weitem nicht aus. Der Klimaschutz ist eine Menschheitsaufgabe geworden und nur global zu lösen. Als technologieaffines Land wollen wir mit unserem Know-how zeigen, wie man ein Industrieland ökologisch umbauen kann. So können wir ein Beispiel für andere Länder sein.

Das hätte früher passieren können. Die Kanzlerin hat eingeräumt, zu wenig für den Klimaschutz getan zu haben.

Der Feind des Guten ist immer das Bessere. Die Finanz- und Eurokrise hat Ende der Nullerjahre alles in den Schatten gestellt, dann gab es durch die Flüchtlingskrise einen Einschnitt, dann kam Corona. Jetzt stehen wir vor der Frage: Wie sieht die Stellung Deutschlands und Europas in der Welt aus? Europa und Außenpolitik haben in diesem Wahlkampf kaum eine Rolle gespielt. Nicht einmal Afghanistan. Wir haben Tausende von Ortskräften dort nicht rausgebracht. Wieso sind wir nicht in der Lage, ohne die Amerikaner einen Flughafen zu sichern? Damit wird sich die neue Regierung beschäftigen müssen.

Es ist interessant, dass sich im Wahlkampf keiner der Kandidaten von Angela Merkel abgesetzt hat. Sie wurde oft kritisiert, vor allem in der eigenen Partei, und trotzdem versuchen alle, ihr möglichst ähnlich zu sein.

Sie ist in vier Wahlen bestätigt worden und nach so vielen Jahren mit Abstand die Nummer eins in allen Umfragen. Man muss nicht mit allen ihren Positionen einverstanden sein, aber die Grundstimmung ist: Merkel hat uns gut durch die Jahre gebracht. Die Leute sind mit großer Mehrheit zufrieden.

Sogar die CSU. Markus Söder, der sie oft kritisiert hat, lobt sie in höchsten Tönen. So wie er sich überhaupt verändert hat. Sie kennen ihn sehr gut, was ist da passiert?

Jede Zeit hat ihre eigenen Herausforderungen. Markus Söder ist jetzt 54, steht mitten im Leben. Er sieht wie sich die Gesellschaft in den letzten Jahren verändert hat: Die klassischen Milieus lösen sich auf, die Menschen sind individueller und anspruchsvoller geworden, auch gegenüber der Politik. Darauf reagiert er ganz konsequent.

Sie haben schon vieles aufgezählt, das die Union bewerkstelligen will. Können Sie sich das auch als Juniorpartner vorstellen?

Ich kann mir das nicht vorstellen. Das hat es noch nie gegeben und würde die innere Struktur der Union erheblich verändern. Wenn sie koaliert hat, stellte sie immer den Kanzler.

Sollte die Wahl verloren gehen, hängt die CSU mit. Manche sprechen schon von Erneuerung. Braucht es die auch bei der CDU? Kann Laschet als Vorsitzender weitermachen?

Ich verstehe, dass Sie diese Fragen stellen. Aber um in der Fußballsprache zu sprechen: Wir sind in der 87. Spielminute und müssen unbedingt ein Tor schießen. Da macht man sich keine Gedanken über verpasste Chancen in der ersten Halbzeit oder über das, was nach dem Abpfiff passieren könnte. Das wäre ja verrückt. Das Wahlergebnis wird intensiv diskutiert werden. Aber jetzt sieht man nur das gegnerische Tor.