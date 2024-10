Steuerparadies: Wie Portugal junge Menschen vom Auswandern abhalten will

Zehn Jahre lang sollen Berufseinsteigern Steuererleichterungen gewährt werden. Junge Portugiesen unter 35 Jahren, die weniger als 28.000 Euro verdienen, sollen in ihrem ersten Jahr zunächst gar keine Steuern zahlen. In der Zeit von zwei bis vier Jahren wären sie von 75 Prozent der Steuern befreit, in den Jahren fünf bis sieben von 50 Prozent und in den Jahren acht bis zehn von 25 Prozent. Auch junge Ausländer in Portugal sollen unter diese Regel fallen.

400.000 Menschen würden profitieren

Bis zu 400.000 junge Portugiesen würden von diesen Erleichterung profitieren - dem Staat würden so an die 650 Millionen Steuereinnahmen pro Jahr entgehen.

Ob die Steuererleichterungen allerdings reichen werden, die jungen Portugiesen am Auswandern abzuhalten, wird von vielen Seiten bezweifelt. So warnte der Internationale Währungsfonds die Regierung in Lissabon, dass die Auswirkungen von Steuerbevorzugung "ungewiss" sei.

Nicht nur das Gehaltsniveau sei noch viel zu niedrig, bemängeln Ökonomen, sondern auch noch einen Reihe weiterer Faktoren seien wichtig: "Karriereaussichten, Autonomie am Arbeitsplatz, soziale Absicherung, Zugang zu qualitativ hochwertigem Wohnraum und öffentlichen Dienstleistungen; Kinderkrippen und Schulen - die Lebensqualität - all das kann für den Entschluss zur Auswanderung entscheidend sein“, sagt der Wirtschaftsexperte Ricardo Paes Mamede zur Zeitung Público.