Steger: "So gewinnt man keinen einzigen Wähler"

"Nekrophil" und "Neger": Bisweilen ist der phonetische und inhaltliche Unterschied dieser Begriffe ein geringer – zumindest für Andreas Mölzer. Nachdem der FPÖ-Spitzenkandidat bei der EU-Wahl am Wochenende noch bestritt, die EU als " Negerkonglomerat" bezeichnet zu haben, korrigierte er sich erst ein wenig (er habe nicht " Negerkonglomerat", sondern "nekrophiles Konglomerat" gesagt); und dann, am Montag, recht ordentlich – die Fakten zwangen ihn. Denn die Süddeutsche Zeitung, die Mölzers verbalen Ausritt enthüllt hatte, legte eine Aufnahme vor, auf der " Negerkonglomerat" zu hören ist. So kam es, dass Mölzer die "Fehlleistung" eingestehen und sich öffentlich entschuldigen musste.

FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache blieb gestern nichts übrig, als seinem Frontmann die Mauer zu machen. Mölzer spreche im Zusammenhang mit der EU ja öfter von "Nekrophilie", sagte der Parteichef der Blauen. Mit der Entschuldigung sei die Sache für ihn, Strache, aber "gegessen und erledigt".

Gegessen vielleicht, aber längst nicht verdaut. Denn in mehreren Landesparteien ist man ob der Entgleisung sauer auf Mölzer. "Der Andreas ist klug und ein alter Hase. So etwas passiert ihm nicht. Der wollte wieder provozieren – und vertreibt die gemäßigten Wähler", heißt es im Umfeld des Bundesparteichefs.

Warum aber hält Strache Mölzer? Dafür gibt es, so erklären blaue Strategen, zwei handfeste Gründe.