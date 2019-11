Starlinger: „Die Totengräber wissen, dass sie gemeint sind“

In Reih’ und Glied stehen die österreichischen UN-Soldaten am Antreteplatz des Camps Naqoura, die Bundeshymne hallt durch die Containerdörfer.

Verteidigungsminister Thomas Starlinger ist zu Besuch und spricht sogleich Klartext: „Ich bin zuversichtlich, dass es möglich sein wird, dem Bundesheer bessere Zeiten zu bescheren“, sagt er bei seiner Ansprache.

Wenige Tage davor hat er Kritik an den Verantwortlichen in der Politik geübt, ohne jemanden namentlich zu nennen. Das Bundesheer stehe am Rand seines Grabes, seine „Totengräber geben im Vorfeld der Koalitionsverhandlungen bereits von sich, dass es ausreichend sei, dem österreichischen Bundesheer 400 Millionen Euro pro Jahr mehr zu geben, und dass 6+2 (sechs Monate Grundwehrdienst, zwei Monate Milizübungen) ohnehin kein Thema mehr sei“.