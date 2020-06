Vom Traum vom Sozialismus ist nur Beton geblieben

Du soll Dich stets für die internationale Solidarität der Arbeiterklasse und aller Werktätigen einsetzen." So lautet der erste Grundsatz der sozialistischen Moral. Auf Platz acht der zehn Gebote: "Du sollst Deine Kinder im Geiste des Sozialismus zu allseits gebildeten charakterfesten und körperlich gestählten Menschen erziehen".

Nachzulesen ist diese kommunistische Lebenslehre im Museum der Alltagskultur der DDR im ostdeutschen Eisenhüttenstadt. Hier sollte einst ein neuer Menschenschlag geformt werden, für eine klassenlose Gesellschaft.

Das DDR-Museum ist in einer ehemaligen Kinderkrippe untergebracht. So wie das heute denkmalgeschützte Gebäude stellten sich die KP-Bonzen in den Fünfzigerjahren die Zukunft in ihrem Arbeiter- und Bauern-Paradies vor: Ein schlossartiger Treppenaufgang, Fenster mit Mosaikbildern, große Aufenthaltsräume mit Parkettboden.