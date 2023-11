Spitäler als militärische Ziele: "Das sind Kriegsverbrechen"

Angriffe auf Krankenhäuser in anderen Kriegen

Krankenhäuser wurden in den vergangenen Jahren in Kriegen immer wieder zum Ziel: in Syrien, im Jemen, in Afghanistan und in der Ukraine. Ein russischer Bombenangriff auf eine Entbindungsstation und ein Kinderkrankenhaus in der südukrainischen Stadt Mariupol tötete im März 2022 mindestens drei Menschen, unter ihnen eine schwangere Frau. Moskau behauptete, in dem Gebäude hätten sich Mitglieder des ukrainischen Asow-Bataillons aufgehalten. Kiew und westliche Staaten stuften den Angriff als Kriegsverbrechen ein.