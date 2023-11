Krieg in Nahost: Israelische Armee im Al-Shifa-Spital

Die israelische Armee ist im Gazastreifen in das Al Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt vorgedrungen. Der Einsatz ziele auf eine mutmaßliche Kommandozentrale der Hamas ab. Israel wirft der Hamas vor ihr militärisches Hauptquartier in Tunnelsystemen unter dem größten Krankenhaus des Palästinensergebiets errichtet zu haben – die radikalislamische Palästinenserorganisation bestreitet das. Nach UN-Angaben befinden sich mindesten 2.300 Patienten, Mitarbeiter und Zivilisten in der Einrichtung. Zeugen beschreiben die Zustände in der Klinik als verheerend. Operationen finden ohne Betäubung statt. Es gibt kaum noch Lebensmittel, Wasser und Treibstoff. Im Gebäude seien Leichen verstreut, in den Leichenhallen gäbe es keinen Strom mehr. Zuvor hatte US-Präsident Joe Biden gefordert, die israelische Armee sollte auf ein Eindringen in das Krankenhaus verzichten.