Ukraine sieht Spindelegger-Job skeptisch

Jetzt soll alles ganz schnell gehen bei der Agentur für die Modernisierung der Ukraine. Ein Büro wird noch gesucht, aber schon nächste Woche will Direktor Michael Spindelegger startklar sein. Als "selbstständiger Unternehmer", wie sich der ehemalige ÖVP-Chef nunmehr bezeichnet, will er von Wien aus den Wiederaufbau der Ukraine lenken und das Land nach westlichem Vorbild reformieren.

Im Oktober wollen die Berater, allesamt hochrangige ehemalige Politiker, ihre konkreten Pläne vorlegen.

Die Agentur ist rechtlich als Verein in Wien angemeldet, die Idee für die Initiative stammt laut Pariser Medien vom französischen Philosophen Bernard-Henri Lévy.

Finanziert wird die Einrichtung von ukrainischen Oligarchen, in erster Linie von dem Unternehmer Dmitrij Firtasch. Der Milliardär war 2014 in Wien auf einen US-Haftbefehl hin festgenommen und dann gegen Rekordkaution von 125 Millionen Euro wieder freigelassen worden. Er wartet nun in Österreich auf eine Entscheidung über seine Auslieferung an die USA. Dort soll ihm wegen eines Bestechungsverdachts der Prozess gemacht werden.