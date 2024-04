"Asylverfahren in sieben Tagen ist möglich - ohne Bruch der Menschenrechte"

Michael Spindelegger: In diesem Jahr und im nächsten passiert gar nichts. Das Ganze tritt ja erst Mitte 2026 in Kraft – und mit den Umsetzungen im Detail, vor allem in den einzelnen Mitgliedsländern, wird das eine Zeitlang dauern. Der Teufel liegt im Detail, und da wird es noch viele Diskussionen geben, bis das alles wirklich einsatzbereit ist. Das wird noch ein schwieriger Prozess. Man darf nicht vergessen, Ungarn war komplett dagegen, andere Länder haben sich bei der Abstimmung über einzelne Gesetze enthalten.

Es gibt also nach wie vor Ungereimtheiten und darum ist dieser Prozess die nächsten zwei Jahre schon sehr spannend. Man wird sehen, worauf man sich konkret einigen kann. Vorerst steht das ganze System weiter mit einem großen Fragezeichen da.

Der erste Schritt sind Schnellverfahren an den EU-Außengrenzen, für jene, die geringe Chancen auf Asyl haben. Lässt sich das umsetzen?

30.000 Menschen sollen in einem ersten Schritt diesen Screening-Verfahren an der Grenze unterzogen werden, Sie erfahren in einem Schnellverfahren innerhalb von sieben Tagen, ob sie überhaupt eine Aussicht auf ein Asylverfahren haben, oder ob das nicht aussichtslos ist. Im Vergleich zu 1,14 Millionen Asylwerbern, die in der EU im Vorjahr angekommen sind, ist das natürlich verschwindend gering. Das aber ist nur ein Anfang. Wenn der erfolgreich ist, werden diese Verfahren sicher ausgeweitet werden.

Wo werden diese Lager sein und wer finanziert ihre Einrichtung?

Praktisch betrachtet wird man etwa auf der Insel Lampedusa die bestehenden Einrichtungen nützen. Das bekommt das Etikett „Europäisches Pre-Screening-Center“. Dann wird es eine Ausschreibung für eine Organisation geben, die dieses Lager betreibt, für Ordnung und Ruhe in diesem Lager sorgt. Viele dieser Aufnahmeeinrichtungen wird man aber erst bauen und einrichten müssen. Das wird wohl die EU zahlen müssen, die Nationalstaaten werden nicht bereit sein, das selbst zu übernehmen - und dafür muss es ein EU-Budget geben.

Kritiker sehen in diesen Schnellverfahren einen Bruch der Menschenrechte

Die wichtigste Frage, wie schaffe ich es, dass dieses Verfahren tatsächlich in sieben Tagen abgeschlossen ist. Das Verfahren müssen zwar nationale Behörden durchführen, aber die Asylagentur der EU könnte die Grundlagen dafür liefern. So könnte ein solcher schneller Bescheid erlassen werden. Ja, man muss die Menschen sieben Tage dort festhalten, das wird aber rechtlich möglich sein - und in Übereinstimmung mit den Menschenrechten, also der Europäischen Menschenrechtskonvention.

Anders hat das Ganze keinen Sinn. Natürlich gibt es Probleme, wenn jemand ohne Papiere ankommt und willkürliche Angaben macht, aber organisieren kann man das. Man kann die rechtlichen Rahmenbedingungen so stecken, dass das mit Europäischen Menschenrechten vereinbar ist und einem ordentlichen Asylverfahren. Die Schweizer haben jetzt beschlossen, ein 24-Stunden-Vefahren an der Grenze durchzuführen, auch das ist rechtlich möglich. Das kann man also rechtlich sauber lösen.

Kann die Verteilung der Flüchtlinge auf die EU-Staaten funktionieren?

Es ist ja grundsätzlich vorgesehen, dass jeder Staat eine gewisse Anzahl an Plätzen zur Verfügung stellen muss. Das wären für Österreich in einem ersten Schritt rund 900 Menschen, die hierher gebracht würden. Stattdessen kann ein Staat für jeden nicht aufgenommen Flüchtling die entsprechende Ausgleichssumme von 20.000 Euro bezahlen. Praktisch betrachtet, ist die Aufnahme der Menschen natürlich viel kostenaufwendiger. Ich bin also nicht sicher, ob die 30.000 Menschen, die in einem ersten Schritt in Europa verteilt werden sollen, auch wirklich unterkommen.