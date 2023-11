SPD will Superreiche zur Kasse bitten

Die deutsche Kanzlerpartei SPD will die Einkommenssteuer für 95 Prozent der Bevölkerung senken und dafür Superreiche stärker besteuern. Dies sieht der Leitantrag für den SPD-Parteitag im Dezember vor, den der Bundesvorstand am heutigen Montag in Berlin beschließen will.

Die SPD will auch die Schuldenbremse lockern, den Mindestlohn erhöhen und jährlich 100 Milliarden Euro in Infrastruktur, Digitalisierung, den Umbau der Industrie und nicht zuletzt Bildung investieren.

➤ Mehr lesen: Umfrage: SPD auf dem tiefsten Stand seit zwei Jahren