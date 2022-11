Spaß im Lunapark? Nicht mehr für Frauen in Kabul

„Es gibt keine Schulen, keine Arbeit“, sagte eine Mutter in einem Park der AFP, „wir sollten zumindest einen Ort haben, um Spaß zu haben“. Sie seien „gelangweilt“ und hätten genug davon, „den ganzen Tag zuhause zu sein“. Die 21-jährige Studentin Raihana sagte: „Im Islam ist es offensichtlich erlaubt, rauszugehen und Parks zu besuchen. Wenn man keine Freiheit in seinem eigenen Land hat, was bedeutet es dann, hier zu leben?“

Habib Jan Sasai, Betreiber eines großen Freizeitparks am Rande der Hauptstadt, fürchtet, bei Durchsetzung der neuen Regel schließen zu müssen. „Ohne Frauen werden die Kinder nicht kommen“, sagte er der AFP.

Kein Schulbesuch

Die diese Woche eingeführte Regel schränkt die Bewegungsfreiheit von Frauen im öffentlichen Raum in Afghanistan weiter ein. Seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 wurde ihnen bereits das Reisen ohne männliche Begleitung verboten. Außerhalb der eigenen Wohnung ist das Tragen eines Hijab oder einer Burka Pflicht. Der Schulbesuch ist jugendlichen Mädchen im Großteil des Landes untersagt.