Spannung in Madrid: Bekommt Spanien seine erste rechte Regierung?

Es wäre die erste Koalition in der Geschichte des demokratischen Spanien, das in den vergangenen Jahrzehnten entweder von den Sozialisten oder der konservativen Volkspartei PP regiert wurde.

Sanchez bräuchte allerdings nicht nur Podemos, um an der Macht zu bleiben, sondern auch Regionalparteien aus Katalonien oder dem Baskenland. Was er aber vermeiden will – immerhin waren die katalanischen Separatisten der Grund für die Neuwahlen.

Hohe Wahlbeteiligung

Energisch hatte Sanchez seine Landsleute zur Wahlteilnahme aufgerufen. Er hoffte, die 40 Prozent Unentschlossenen zu mobilisieren – offenbar mit Erfolg. Bis 14.00 Uhr gaben laut Behörden gut 41 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Beim letzten Urnengang 2016 waren es im gleichen Zeitraum nur 36,87 Prozent gewesen.