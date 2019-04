"Patriotische Partei": Rechtspopulisten vor Triumph in Spanien

Die Treffen der Rechtspopulisten finden meist in Wirtshäusern statt. Die Vox-Bezirksgruppe Toledo hat in eine Bierstube in der Ortschaft Illescas geladen. Langsam treffen die Sympathisanten ein, Menschen aus der Umgebung, die auf Pins und Armbändern ihre Zugehörigkeit zu Vox kundtun.

In einer langen Schlange stellen sie sich an der Theke für die Getränke an. Die Zeche wird am Ende der Veranstaltung der Parteikassier begleichen.