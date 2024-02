Im Jänner landeten so viele Flüchtlinge auf den Kanaren wie nie zuvor

Und der Flüchtlingsstrom auf die Kanaren reißt auch in diesem Jahr nicht ab. Im Gegenteil: Im Jänner 2024 strandeten mit 6.000 Migranten so viele Migranten wie nie zuvor in einem Jänner auf den spanischen Atlantikinseln.

Rund 83 Prozent aller Flüchtlingsboote, die im Jänner die Kanaren erreichten, starteten von der Küste Mauretaniens aus. Da Marokko von der Europäischen Union Millionen von Euro erhält, um die illegalen Flüchtlingsboote vom Ablegen abzuhalten, starten die Migranten immer weiter im Süden in Mauretanien , aber auch im Senegal und in Gambia .

Das dürfte das afrikanische Flüchtlingsproblem aber nur noch weiter nach Süden in den Senegal verschieben, befürchten Migrationsexperten. Die jüngsten Dürrekatastrophen und damit einhergehenden Hungersnöten , aber auch die politische und soziale Instabilität in zahlreichen afrikanischen Staaten der Sahelzone , die seit Monaten von Militärputschen und blutigen Unruhen heimgesucht werden, treiben immer mehr Menschen zur Flucht nach Europa.

Die kanarische Regierung von Regionalpräsident Fernando Clavijo schätzt, dass rund 300.000 Afrikaner in Mauretanien darauf warten, auf die Kanarischen Inseln zu gelangen. Der Migrationsdruck ist auf den Kanaren bereits derart hoch, dass Mitte Jänner eine Delegation der kanarischen Bischöfe im Vatikan Papst Franziskus über die dramatische Flüchtlingslage auf den Inseln unterrichtete. Der Papst will versuchen, die Inselgruppe noch in diesem Jahr zu besuchen - eventuell bei einem Zwischenstopp auf dem Weg in seine argentinische Heimat.