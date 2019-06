Spaniens toter Diktator stiftet Unruhe

Doch Sanchez’ Pläne stießen auf Widerstand. Francos Familie, vor allem seine Enkel, zogen vors Höchstgericht. Ihre Beschwerde: Die Exhumierung mehr als 40 Jahre nach der Bestattung sei für eine Familie nicht zumutbar – und schon gar nicht unter diesen Umständen. Grundsätzlich hatte man sich ja mit einer Umbettung des Großvaters sogar anfreunden können. Allerdings wollten Verwandtschaft und Anhänger Franco in die Almudena-Kathedrale verfrachten lassen. Die liegt im Herzen von Madrid und war Schauplatz der Hochzeit von König Felipe. Dort wollte Sanchez den Diktator auf keinen Fall haben.

Nicht nur die Entscheidung des Höchstgerichts lässt den Konflikt erneut eskalieren, sondern auch die Begründung dafür.

Dort verweisen die Richter ausdrücklich auf die Tatsache, dass Franco seit 1936 Spaniens Staatschef gewesen sei. Der Zeitpunkt, an dem sich der General an die Macht putschte –gegen die im Amt befindliche gewählte Regierung. Für die Verbände der Opfer des Franco-Regimes ist das nur eine weiterer Grund, noch vehementer die Umbettung des Diktators zu fordern, und zwar ins Familiengrab: „Jeder Tag, an dem Franco noch länger im Tal der Gefallenen liegt, ist eine Beleidigung für die spanische Gesellschaft und die Demokratie.“