Spanien will unbedingt das Abdullah-Dialogzentrum

Enge Wirtschaftsbeziehungen. Spaniens Außenminister José Manuel García-Margallo ist voll des Lobes über das in Wien ansässige Abdullah-Zentrum für den interreligiösen und interkulturellen Dialog. "Wir beteiligen uns aktiv an diesem Zentrum, demnächst werden sich auch andere Staaten anschließen", sagte er am Donnerstag bei einer Diskussion im Rahmen des "Foro España Internacional" in Madrid.

Es gibt keinen Zweifel: Spanien will das Zentrum unbedingt. Es hat großes Interesse an der Arbeit und an seinem Funktionieren. Und Spanien will es übernehmen, sollte Österreich das Zentrum aufgeben. Das sagten höchste Diplomatenkreise aus Madrid dem KURIER.

Spanien unterhält beachtliche Wirtschaftsbeziehungen zu Saudi-Arabien. "Durch die Königshäuser sind die beiden Länder eng verbunden. Die Hochgeschwindigkeitsbahn Mekka-Medina wird von einem spanischen Konsortium gebaut, das sich gegen weltweite Konkurrenz durchgesetzt hat. Für 2015 werden Wachstumsraten von 2,5 bis drei Prozent erwartet", veröffentlichte eben die spanische Wirtschaftskammer ICEX. Spanien exportierte in den ersten sieben Monaten des Vorjahres Waren im Wert von 1,4 Mrd. Euro.

Aber auch Österreichs Handelsbilanz mit Saudi-Arabien ist positiv. Von Jänner bis Oktober des Vorjahres wurden Waren im Wert von 600 Millionen Euro (plus 6,5 Prozent zum Vorjahreszeitraum) geliefert. Die Importe aus Saudi-Arabien (vor allem Öl) betrugen 396 Millionen. Damit ist das Land Österreichs wichtigster Handelspartner in der Region.