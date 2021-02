Spanien: Verzweifelter Frust der Jungen entlädt sich auf der Straße

Mistkübel, Pflastersteine, oder TV-Geräte aus den Geschäften, die gerade geplündert worden waren. Die Demonstranten vor dem Polizeihauptquartier in Barcelona schleuderten alles, was sie gerade in Hände bekamen, auf die schwer bewaffneten Einheiten der Sicherheitskräfte, die Sonntag Abend das Gebäude verteidigten. Es war die sechste Nacht in Folge, in der im Zentrum der katalanischen Hauptstadt Proteste gewaltsam eskalierten. Und so wild durcheinandergewürfelt wie die Wurfgeschosse, waren auch diesmal die Parolen, die die Jugendlichen brüllten, oder auf ihre Transparente geschrieben hatten.

Parolen der Separatisten

Da gab es die bekannten Parolen der Separatisten in Katalonien: "Freiheit", "Unabhängigkeit" und natürlich "Freiheit für die politischen Gefangenen", also jener katalanischen Politiker, die bis heute in Haft sind, weil sie 2017 ein illegales Referendum in Katalonien über die Unabhängigkeit von Spanien organisierten. Dazu schwenken viele die illegale Flagge Kataloniens, die "Estelada".