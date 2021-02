Gefangen in Spaniens Spielhöllen

Spielsalons sind in Spaniens Hauptstadt wie Unkraut aus dem Boden geschossen. Laut Medienberichten hat sich ihre Zahl in den letzten fünf Jahren verdoppelt. Ihre Standorte sind oft in den Arbeitervierteln. In Puente de Vallecas im Süden Madrids befinden sich in einem Häuserblock elf solcher Lokale. Dieses Gebiet war im Herbst in den Schlagzeilen, weil es wegen der zweiten Corona-Welle als erstes abgeriegelt wurde. Hier sind Wohnungen und Einkommen klein. Mit der drohenden Wirtschaftskrise steigt die Sorge, dass sich immer mehr finanziell schwache Menschen dem Glücksspiel zuwenden.