Spanien: Separatismus und die Sinnfrage

Mas, lange Jahre braver Pflichterfüller in der zweiten Reihe seiner Partei, hatte im nationalistischen Überschwang schlicht ein ungeschriebenes Gesetz ignoriert, an das sich seine Vorgänger immer gehalten hatten. Mit Nationalismus und dem seit dem spanischen Bürgerkrieg tiefsitzenden Hass auf Madrid macht man in Katalonien Stimmung, aber nicht Regierungspolitik.



Jordi Pujol, Langzeit-Präsident der Region, beherrschte diese Strategie perfekt. Er fachte den Separatismus der Katalanen an, nur um sich danach teuer an die Regierungen in Madrid zu verkaufen: Für immer mehr finanzielle oder steuerliche Privilegien für Katalonien.

Die traditionell wohlhabende Region baute ihre wirtschaftliche Vormachtstellung aus, nicht ohne ständig auf die Unsummen hinzuweisen, die man für die armen Schlucker im Rest Spaniens aufbringen müsse. Eine ähnliche Strategie, wie sie Südtirols SVP seit Langem im Umgang mit Rom verfolgt.

In Barcelona wie auch in Bozen weiß man nur zu gut, dass die Unabhängigkeit als hehres Ziel bestens geeignet ist, politisch und vor allem wirtschaftlich nicht allzu viel ändert. Auch Schottland oder das belgische Flandern, wo man gerade wieder besonders heftig dem Traum von der Unabhängigkeit nachhängt, genießen längst großzügigen politischen Freiraum in ihren Ländern.

Wie in Flandern mischt sich auch bei den Katalanen das Gefühl der Überlegenheit unter den Nationalstolz. Man schaut gerne ein bisschen auf den als arbeitsscheu und altmodisch geltenden Rest von Spanien herab.

Doch man wäre keine alte Handelsnation, würde nicht auch in der Politik am Ende das zählen, was unterm Strich herauskommt. Und da ist die Zugehörigkeit zu Spanien kein schlechtes Geschäft – und das wollte sich die bürgerliche Wählerklientel der CiU nicht verderben lassen. Die rhetorische Frage eines katalanischen Philosophen, „ Unabhängigkeit? Wofür genau?“, haben sich wohl zuletzt mehr Katalanen gestellt, als Mas lieb war.