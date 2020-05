Katalanen stimmten für Separatisten

Dennoch trommelte Mas seine nationalistischen Parolen. Seine Gegner bezeichneten dies als Ablenkungsmanöver, um zu verschleiern, dass der Regionalbehörde bald das Geld ausgehen werde. Hintergrund: Die Verwaltungseinheit um Barcelona ist zwar die wirtschaftsstärkste unter den 17 spanischen Regionen, zugleich aber auch die am höchsten verschuldete. Aus diesem Grund liegt der CiU-Vorsitzende seit Langem mit Madrid im Streit – er fordert das Recht für Katalonien selbst Steuern einheben zu können.

ETA stellt ihre Auflösung in Aussicht

Die Separatistenorganisation ETA ist unter Bedingungen bereit, ihre Waffen abzugeben und die Gruppierung, die für die Unabhängigkeit des Baskenlandes kämpft, aufzulösen. Voraussetzung dafür sei eine Übereinkunft mit Spanien und Frankreich (wo ebenfalls Basken leben) über das Schicksal der in Haft oder auf der Flucht befindlichen Mitglieder, hieß es in einer Erklärung. Im Vorjahr hatte sich die ETA zu einem Gewaltverzicht bekannt, die Waffen aber bisher nicht abgegeben. Die spanische Regierung lehnte Gespräche mit der ETA bisher ab.