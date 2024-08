Separatist Puigdemont will an Parlamentssitzung in Katalonien teilnehmen

Trotz eines Haftbefehls in Spanien hat der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont am Mittwoch laut eigenen Angaben nach fast sieben Jahren Exil die Rückkehr in die Heimat angetreten. Puigdemont will an der für Donnerstag geplanten Wahl eines neuen Regierungschefs Kataloniens teilnehmen. Allerdings könnte es sein, dass der 61-Jährige, der lange in Belgien lebte, in Spanien nicht weit kommt, weil die dortige Polizei schon auf ihn wartet.

Angst vor Störung der Wahl

Als gewähltes Mitglied des katalanischen Regionalparlaments sei dies sein demokratisches Recht, schrieb er auf der Plattform X. Zur Wahl steht erstmals seit Jahrzehnten mit Salvador Illa wieder ein Sozialist, der die Unabhängigkeit Kataloniens klar ablehnt. Die Polizei will Medienberichten zufolge vor allem verhindern, dass er in den Sitzungssaal des Parlaments gelangt und dort die Wahl Illas stören oder verzögern könnte. Weitere Details zu Puigdemonts Rückkehr wurden zunächst nicht bekannt.