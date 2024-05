Katalonien wählt: Letzter Anlauf zur Unabhängigkeit?

Schon die Ortswahl war symbolträchtig. Ende März gab Carles Puigdemont im südfranzösischen Elne seine Kandidatur für die Regionalwahlen in Katalonien bekannt. Damit rückte der ehemalige katalanische Ministerpräsident nicht nur geografisch näher an seine Heimat heran. Er wählte auch den Ort, an dem 2017 die Wahlurnen für das folgenschwere illegale Unabhängigkeitsreferendum versteckt worden waren.