Katalonien vor Neuwahlen gespalten: 42 Prozent lehnen Amnestiegesetz ab

Das umstrittene Amnestiegesetz , mit dem sich Spaniens linke Minderheitsregierung die notwendige Unterstützung der katalanischen Separatisten von Junts im Parlament sichert, spaltet nicht nur Spanien. Auch die katalanische Gesellschaft betrachtet das politische Manöver wenige Monate vor den regionalen Neuwahlen am 12. Mai höchst unterschiedlich.

So glaubt auch nur knapp die Hälfte der rund acht Millionen Einwohner der nach Unabhängigkeit strebenden spanischen Mittelmeerregion, die Amnestie-Maßnahme werde den sozialen Frieden zwischen Separatisten und Nicht-Separatisten in Katalonien verbessern.

Unterdessen sagen die ersten Wahlumfragen erneut deutlichen Sieg der Sozialisten in Katalonien voraus. Ein Sieg in Katalonien wäre für Premier Sánchez kurz vor den Europawahlen im Juni und nach dem schlechten Abschneiden bei den jüngsten Regionalwahlen in Galicien ein wichtiges Signal sowie eine Bestätigung seiner stark kritisierten Amnestie-Politik.

Chancen der Sozialisten stehen gut

Die Chancen der Sozialisten stehen gut. Bereits 2021 gewann Spaniens ehemaliger Gesundheitsminister Salvador Illa souverän in seiner Heimatregion für den katalanischen Ableger der Sozialisten PSC die Regionalwahlen und auch bei den Kommunalwahlen im vergangenen Mai setzte er sich als stärkste Partei durch.

Doch übernahmen die linksrepublikanischen Separatisten der ERC die Macht, die mit den Stimmen der bürgerlichen Separatisten von Carles Pugidemonts Junts 2021 eine Minderheitsregierung bilden konnten. Die Lager scheinen sich nicht sonderlich verschoben zu haben. Laut der neusten Umfragen dürften die Sozialisten mit 41 Sitzen erneut die stärkste Fraktion im Regionalparlament in Barcelona werden. Doch die Linksrepublikaner von Kataloniens amtierenden Ministerpräsidenten Pere Aragonès könnten auch auf 26 Sitze kommen und Junts auf 32 Mandate. Damit besteht durchaus wieder eine knappe, aber mögliche Regierungsmehrheit für das Separatistenlager.