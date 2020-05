Spanien führt mit Ende Mai Grundeinkommen ein

Spanien wird ein Grundeinkommen für finanzschwache Haushalte einführen. Die linke Regierung wolle das sogenannte „ Mindestlebenseinkommen“ Ende des Monats beschließen, kündigte der Minister für Integration, Sozialversicherung und Migration, José Luis Escrivá, am Montag in Madrid an.

Schon kurz nach Inkrafttreten des entsprechenden Dekrets sollen demnach rund 100 000 finanzschwache Haushalte in den Genuss der Zahlung kommen, sagte der Minister im Radiointerview. Mittel- bis langfristig könne die Zahl der begünstigten Haushalte auf etwa eine Million steigen.