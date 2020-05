Rekord in Spanien: 113 Jahre alte Frau besiegt Coronavirus

"Jetzt, wo sie wieder gesund ist, geht es ihr wunderbar, sie will wieder reden, erklären, reflektieren", twitterte Branyas Tochter. "Sie ist wieder sie selbst."

Branyas wurde 1907 in Mexiko geboren, zog als Zweijährige nach San Francisco und später, während des ersten Weltkrieges, in die katalanische Provinz Girona in Spanien. Sie bekam drei Kinder, das älteste ist auch schon 86 Jahre alt, sowie elf Enkel und 13 Urenkel. Seit rund 20 Jahren lebt Branyas in Olot in einem Pflegeheim, wo sie La Vanguardia bereits im vergangenen Jahr bei einem Besuch erklärte: "Ich habe nichts anderes gemacht als zu leben."