Soros-Uni: Umzug nach Wien rückt näher

Als fix gilt, dass erste Lehrgänge im Herbst 2019 in Wien beginnen sollen. Die aufwendigen Zulassungsverfahren für die Universität und jeden einzelnen Lehrgang, die die Qualität von Lehre und Forschung sichern sollen, sind bereits am Laufen. Sollte es tatsächlich zum Totalabzug aus Budapest kommen, wäre der Vollbetrieb der Universität in Wien etwa drei Jahre später möglich.

Trotzdem gibt es weiterhin auch innerhalb der CEU massive Skepsis, ob man tatsächlich Ungarn zur Gänze räumen soll. Schließlich war es das grundlegende Anliegen von Soros, mit der Universität Wissenschaft, Lehre und dadurch auch die Gesellschaft in ehemals kommunistischen Ländern zu öffnen und für demokratische Meinungsvielfalt zu sorgen.

Dass man gerade jetzt, wo diese Meinungsvielfalt akut bedroht scheint, geht, sorgt auch unter dem akademischen Personal für Diskussionen. Auf jeden Fall will man die Studenten aus Ungarn und natürlich auch aus anderen Staaten des ehemaligen Ostblock mit großzügigen Stipendien nach Wien bringen. So will man Soros’ Idee treu bleiben. k. kramar