Orban-Kritikerin: „Die Meinungsfreiheit wird zerstört“

Für Marta Padavi die nächste bittere Konsequenz der zunehmend autoritären Politik von Premier Viktor Orban: „Die Meinungsfreiheit wird zerstört – und mehr als das: Die Idee, dass NGOs und die Zivilgesellschaft eine Grundlage der Demokratie sind, wird untergraben.“

Als örtliche Chefin des Helsinki-Komitees, einer der führenden internationalen Menschenrechtsorganisationen, steht Padavi seit Monaten unter wachsendem Druck der ungarischen Regierung. Als Partnerin der Soros-Stiftung hat sie erlebt, wie ihre Mitarbeiter im ungarischen Wahlkampf zu Feindbildern stilisiert wurden. Abenteuerliche Geschichten wie jene, dass das Helsinki-Komitee Wohnungen in Budapest konfiszieren würde, um diese an Flüchtlinge zu verschenken, wurden in regierungstreuen Medien verbreitet. Dazu wurde die Arbeit der NGOs mit allen Mitteln boykottiert. Sogar internationale Förderungen, etwa von der EU, werden ihnen vorenthalten.