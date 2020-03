Sorge um Corona-Ausbruch in griechischen Flüchtlingslagern

Jahrelang schienen Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln in einer anderen Welt zu sein - vor wenigen Wochen noch gab es etwa im Lager Moria auf Lesbos keine medizinische Betreuung für Kinder. Zahlreiche Krankheiten gingen und gehen im Lager um. Nun aber herrscht in Brüssel Sorge über einen möglichen Ausbruch des neuartigen Coronavirus in überfüllten Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln. Die EU-Kommission unterstütze die griechischen Behörden derzeit bei der Ausarbeitung eines Notfallplans, sollte die Krankheit Covid-19 in einem der Lager ausbrechen, sagte ein Sprecher der Brüsseler Behörde am Dienstag.