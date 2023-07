Sondersitzung der ungarischen Regierung nach NATO-Gipfel

Die ungarische Regierung hatte zudem früher versprochen, dass es nicht Ungarn sein werde, das als letztes Mitgliedsland den Beitritt Schwedens ratifizieren werde. Dabei hatte das von Viktor Orbáns rechtsnationaler Fidesz-Partei kontrollierte Parlament die Ratifizierung der Beitrittsurkunde zuvor nicht auf die Tagesordnung der letzten Sitzung vor der Sommerpause gesetzt.

Die ungarische Oppositionspartei Momentum forderte die Einberufung einer außerordentlichen Parlamentssitzung. In einer Aussendung wird betont: die Erweiterung des Militärbündnisses sei von grundlegendem nationalen Interesse. Denn eine um so stärkere NATO bedeute um so höhere Sicherheit für die Ungarn.