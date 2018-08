Söders Strategie: Auf die zahme Tour

Ob er deswegen kürzlich zum Kuschelonkel für Tiere mutierte? Tatsächlich besuchte Söder ein Tierheim. In einem Video machte er auf die Not der im Urlaub zurückgelassenen Haustiere aufmerksam und streichelte ein Kätzchen – und vielleicht im Gedanken gleich ein paar Wähler mit.

Was diese ebenfalls neu zu hören bekommen: Lob. Selbst wenn Söder das Thema Flüchtlinge anspricht, klopft er zuerst dem Volk auf die Schultern, bedankt sich für ihr Engagement. Damit gibt er den Forderungen lokaler CSU-Politiker nach, die sich in einer gemäßigten Gruppe formierten („Union der Mitte“) und medial den negativen Sprech ihrer Partei beklagten. Nicht wenige ihrer Gemeindemitglieder bzw. Wähler engagierten sich in der Flüchtlingshilfe und fühlten sich verunglimpft, wenn Söder und Co. gegen Flüchtlingshelfer donnerten. Die CSU gebe so die Mitte preis und verliere ihren Status als Volkspartei, wenn sie am rechten Rande fischt, lautete der Tenor. Ihre Kritik richtete sich auch an CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer. Er ließ sich im Streit um die Flüchtlingspolitik zwar treiben, hob ihn aber zum persönlichen Machtkampf mit Merkel empor und kämpft seither auf eigene Rechnung.

Dass nichts mehr zu gewinnen ist, hat Markus Söder früh erkannt und sich von Seehofer distanziert. Auch das hat er im Repertoire: Den Geläuterten mimen („Streit nützt nie“) und gleichzeitig den Finger auf andere richten (Die Schuld liege in Berlin, „ich will mich aufs Land konzentrieren“). Was sich im Oktober abspielen könnte, sollte die Wahl zum Debakel werden, lässt sich schon erahnen.