Söder vs. Laschet: So sehen deutsche Medien das Kanzler-Duell

Zwei Anwärter und nur einer kann Kanzlerkandidat werden - vor diesem Dilemma steht die deutsche Union wenige Monate vor den Bundestagswahlen im September. Die Kontrahenten: Armin Laschet, vergleichsweise farblos wirkender Chef der derzeitigen Kanzlerinnen-Partei CDU, und Umfragenkaiser Markus Söder, Laschets Pendant bei der bayrischen Schwesterpartei CSU.

Beide haben am Montag von den Präsidien ihrer Parteien das Go für eine Kandidatur bekommen, und beide denken nicht daran, ihren Kampf um die Nachfolge Angela Merkels zugunsten des Unionsfriedens aufzugeben. Eine Entscheidung soll es bis Ende der Woche geben - wie diese aussehen könnte bzw. sollte, wird in deutschen Medien heiß diskutiert.