So reagierte die internationale Presse auf den Hamas-Angriff in Israel

El Mundo (Spanien)

Der arabisch-israelische Konflikt besteht seit fast einem Jahrhundert und ist einzigartig in der Welt. Die verschiedenen Friedensformeln sind immer wieder gescheitert, und die internationale Gemeinschaft hat es nicht geschafft, die wiederkehrenden Gewaltausbrüche zu stoppen.

Im Gegenteil: Der Radikalismus in der Region hat zugenommen. Die Aggression der Hamas fügt der palästinensischen Sache irreparablen Schaden zu und droht, den Nahen Osten weiter zu destabilisieren.

Neue Zürcher Zeitung (Schweiz)

Auch wenn die Hamas militärisch verlieren wird, könnte ihr zynisches Kalkül aufgehen. Denn die wahrscheinlichste Erklärung für den Angriff ist, dass sie damit (Regierungschef Benjamin) Netanyahus Bemühungen um die Normalisierung der Beziehungen mit Saudi-Arabien torpedieren will. Wenn es in Gaza zu Häuserkämpfen kommt und Tausende Palästinenser sterben, wird an eine Annäherung mit den Saudis tatsächlich auf absehbare Zeit nicht mehr zu denken sein.

Eine langfristige Lösung für den Gaza-Konflikt kann nicht militärisch, sondern nur politisch erreicht werden. Die Bevölkerung, die in Gaza wie in einem Freiluftgefängnis lebt, braucht eine Perspektive. Möglich ist dies nur, wenn die Konfliktparteien eine Lösung finden, die beiden Völkern in Israel-Palästina ein Leben in Würde, Wohlstand und Sicherheit erlaubt.

Times (Großbritannien)

Der Iran ist einer der politischen und finanziellen Unterstützer der Hamas-Regierung in Gaza. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu hat Teheran mehrfach angeprangert und die Bemühungen der Biden-Administration um eine Wiederbelebung des Abkommens zur Begrenzung der iranischen Nuklearkapazitäten öffentlich kritisiert.

Er könnte nun - entgegen lang anhaltenden Vorbehalten der israelischen Militärführung - versucht sein, den Iran anzugreifen, wenn diesem eine direkte Verbindung mit dem Hamas-Angriff nachgewiesen werden kann.