Schallenberg zu Israel: "Müssen davon ausgehen, dass es schlimmer wird"

"Die Österreichische Botschaft in Tel Aviv unterstützt aktuell rund 8.300 sich derzeit in Israel aufhaltenden Österreicherinnen und Österreicher aktiv bei Fragen zu einer möglichen Ausreise". Das hieß es am Sonntagabend aus dem Wiener Außenministerium (BMEIA).

"Der Krisenstab des Außenministeriums und die Botschaft in Tel Aviv beobachten die Entwicklung der Lage permanent und stehen in laufendem Austausch mit den lokalen Behörden sowie den europäischen Partnern", wurde weiters betont. Aktuell befinden sich in Israel auch "rund 250 Reiseregistrierte", wurde betont. Es bestehe aber nach wie vor "die Möglichkeit, Israel per regulärem Linienflug zu verlassen".

Das Außenministerium rief alle sich in Israel aufhaltenden Österreicherinnen und Österreicher auf, sich über die Reiseregistrierung des Außenministeriums zu registrieren, um über aktuelle Entwicklungen informiert zu werden.