Slowenien fordert EU zu Entsendung von Weisenrat auf

"Kampf um Deutungshoheit"

Internationale Kritik an den Zuständen in seinem Land tut Janša regelmäßig als von linken Oppositionskreisen in Slowenien gesteuert ab. So hatte er im vergangenen September in einem ORF-Interview gemeint, seine einheimischen Gegner würden sich hinter der Europäischen Union verstecken und einen "Kampf um die Deutungshoheit" führen, bei dem sie ausnützten, dass in der EU praktisch niemand Slowenisch könne. "Ich sage immer: Wer die innenpolitische Situation in Slowenien bewerten will, soll nach Slowenien kommen und Slowenisch lernen oder sich zumindest anständige Gesprächspartner suchen."

Seinen Brief an die EU-Kommissionspräsidentin nutzte Janša dazu, um seine Vorwürfe gegen die angeblich das Land kontrollierenden linken Netzwerke zu untermauern. So würden "90 Prozent der Medien" von Personen kontrolliert, "die sich öffentlich für eine politische Seite deklarieren", so Jansa, der auch mit Attacken auf die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt RTV Slovenija sowie die staatlichen Nachrichtenagentur STA für Aufsehen gesorgt hat. Weiters schreibt Janša mit Blick auf das vermeintliche parteipolitische Engagement von Richtern, dass es "ernsthafte Zweifel an der inneren Unabhängigkeit und Unparteilichkeit von Richtern" gebe. Ein großer Teil der Vorwürfe bezieht sich auf Vorkommnisse, die vor seiner Regierungszeit lagen.

"Politischer Gefangener"

Janša erwähnt dabei auch seine eigene Haftstrafe nach einem rechtskräftigen Korruptionsurteil im Jahr 2018 und spricht diesbezüglich von einem Manöver, "um den Vorsitzenden der Oppositionspartei, die vor dem Wahlsieg steht, mit einer falschen Anklage drei Wochen vor dem Wahltag ins Gefängnis zu schicken." Obwohl sich Janša damals als politischer Gefangener darstellte und aus der Zelle aus Wahlkampf betrieb, erlitt seine Demokratische Partei (SDS) ein Debakel.