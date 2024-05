Slowenien beschließt Anerkennung Palästinas

Die Regierung in Slowenien hat den Beschluss gefasst, Palästina als unabhängigen und souveränen Staat anzuerkennen.

Das gab der slowenische Regierungschef Robert Golob nach der Kabinettssitzung am Donnerstag bekannt. Die Entscheidung muss noch vom Parlament endgültig bestätigt werden. Die Abstimmung wird nächste Woche erwartet, womit die Anerkennung des palästinischen Staates durch Slowenien abgeschlossen sein wird.

Zweistaatenlösung sei "einziger Weg für Frieden im Nahen Osten"

"Die Botschaft der Anerkennung richtet sich gegen niemanden, sie ist eine Botschaft des Friedens", sagte Golob bei einer Pressekonferenz. Die Entscheidung gehe mit der Botschaft an beide Seiten einher, "dass wir uns ein sofortiges Ende der Kämpfe sowie eine sofortige und bedingungslose Freilassung der Geiseln wünschen", betonte der slowenische Premier.

Die Zweistaatenlösung sei "der einzige Weg für Frieden im Nahen Osten", sagte Golob. In den kommenden Monaten erwartet er, dass nicht nur die westlichen Länder das Recht des palästinisches Volkes auf Selbstbestimmung und den palästinischen Staat anerkennen werden, sondern dass auch arabische Länder das Existenzrecht Israels anerkennen werden. Slowenien werde Palästina innerhalb der in einer UNO-Resolution festgelegten Grenzen, d. h. innerhalb der Grenzen von 1967, bzw. innerhalb der Grenzen, die von den Parteien in einem künftigen Friedensabkommen vereinbart würden, anerkennen, hieß es.