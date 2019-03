Slowakei: Triumph einer politischen Außenseiterin

Dass sie in die Stichwahl einziehen werde, das hatten Umfragen schon prophezeit. Mit welchem Ergebnis aber, das war dann doch eine Überraschung: Mit 40,5 Prozent der abgegebenen Stimmen ging die liberale Bürgerrechtlerin Zuzana Caputova als klare Siegerin aus der ersten Runde der slowakischen Präsidentenwahl hervor – weit vor dem Zweiten, Maros Sefcovic, der gerade einmal auf 18,66 Prozent der Stimmen kam. Caputova nannte ihr Ergebnis selbst ein Signal dafür, dass sich "die Wähler Veränderungen wünschen".

Und eine Veränderung ist es, wofür die 45-jährige Neo-Politikerin steht. Eine grundlegende Veränderung. Caputova ist in der politischen Landschaft der Slowakei eine ganz neue Person. Sie steht für liberale Werte – und das dezidiert auch in gesellschaftspolitischen Fragen, etwa wenn es um die rechte sexueller Minderheiten geht. Ein Thema, das in der katholischkonservativen Slowakei durchaus heikel ist. Politische Kommentatoren waren sich in der Wahlnacht allerdings einig darüber, was Caputovas flächendeckenden Erfolg auch in traditionell konservativen Regionen ausmacht: Bei Medienauftritten hatte sie auch auf heikle Fragen immer klare, eindeutige Antworten gegeben. Und so seien auch bei konservativen Wählern ihre Ansichten zu Homo-Ehe oder Adoption für homosexuelle Paare weitaus besser angekommen als das schwammige Lavieren ihrer politischen Gegner.

Und nicht zuletzt ist es ihre politische Biografie, die Caputovas größte Stärke und zugleich Sefcovics größte Schwäche ist. Bekannt geworden war die Anwältin Caputova als eine der Wortführerinnen jener Protestbewegung, die nach dem Mord an dem Investigativjournalisten Jan Kuciak das Land wochenlang in Atem hielt und vor fast genau einem Jahr den Rücktritt der Regierung unter Premier Robert Fico erzwungen hatte. Allerdings blieb die von der sozialdemokratischen Smer geführte Regierungskoalition im Amt.