Slowakei: Quarantäne, Neid und Hass: Krise trifft Roma am härtesten

Die erst vor Wochen angelobte Regierung in Bratislava ignorierte die Situation in den Roma-Siedlungen lange, nur um dann umso brutaler einzugreifen. Premier Igor Matovic, vor der Presse in der Krise mehrfach überfordert wirkte und sogar in Tränen ausbrach, zeigte in seiner Wortwahl nicht gerade politisches Fingerspitzengefühl.

Wenn die Menschen "herauskriechen"

Matovic warnte wiederholt, dass sich Covid-19 unter den unhygienischen Lebensbedingungen der Roma-Siedlungen unkontrolliert ausbreiten könne. Wenn die Bewohner dieser Siedlungen dann „herauskriechen“ würden, sei auch die restliche Bevölkerung bedroht, erklärt er.