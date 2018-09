Skripal: Wien fordert Offenlegung des Nervengift-Programms

Österreich fordert Russland auf, das als Nowitschok bezeichnete Nervengift-Programm gegenüber der Organisation zur Verhinderung des Chemiewaffeneinsatzes (OPCW) vollständig offenzulegen. Man ermutige zudem all jene, die über Informationen über die Chemiewaffeneinsätze am 4. März in Salisbury sowie später in Amesbury verfügen, diese den britischen Behörden weiterzugeben.

Das erklärte das Außenministerium in einer Freitagabend veröffentlichten Stellungnahme anlässlich der jüngsten Entwicklungen im Fall Skripal. "Österreich bringt erneut seine Entrüstung über den Einsatz eines chemischen Kampfstoffes, als Nowitschok bezeichnet, am 4. März 2018 in Salisbury/Großbritannien, zum Ausdruck", heißt es in der Aussendung weiter. Österreich begrüße den bei der Untersuchung der Vergiftung von Sergej und Julia Skripal erzielten Fortschritt und nehme von der am Mittwoch erfolgten Anklage gegen zwei Verdächtige wegen versuchten Mordes Kenntnis. Zudem wurde auf das Analyseergebnis verwiesen, wonach der gleiche chemische Kampfstoff im Fall der Vergiftung von Dawn Sturgess und Charles Rowley verwendet wurde.