Simbabwe will enteigneten weißen Farmern Milliarden zahlen

Die Regierung von Simbabwe will den vor rund 20 Jahren enteigneten weißen Farmern eine Entschädigung von 3,5 Milliarden Dollar zahlen. "Dieses bedeutsame Ereignis ist in vielerlei Hinsicht historisch", sage Präsident Emmerson Mnangagwa am Mittwoch bei der Unterzeichnung der Einigung. Dies sei ein Abschluss und zugleich ein Neuanfang im Diskurs um Land in Simbabwe.

Der Staat im südlichen Afrika galt einst als Kornkammer des Kontinents. Simbabwes Langzeitpräsident Robert Mugabe brachte eine Landreform auf dem Weg, um die aus der Kolonialzeit stammenden Besitzverhältnisse zu ändern, und enteignete weiße Landwirte meist entschädigungslos.