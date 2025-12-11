Sicherheitsstrategie: Bürger sollen mehr mitreden

Sicherheit sei „die Königsdisziplin des Regierens“, sagt Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) – und verweist auf die neue Sicherheitsstrategie der USA unter Donald Trump: „Wir können nicht mehr die Augen vor der Geopolitik verschließen. Wir müssen uns um unseren eigenen Schutz kümmern.“ Gleichzeitig betont sie, dass sie die angeblichen Pläne der USA, unter anderem Österreich aus der EU zu brechen, nicht sonderlich überraschen: „Wer sich etwa das Project 2025 der Heritage Foundation vergangenes Jahr durchgelesen hat, weiß, worum es geht.“ Sie werde dennoch bald den neuen US-Botschafter Arthur Fisher treffen.

Das Thema, zu dem das Außenministerium geladen hatte, drehte sich ebenfalls um eine Sicherheitsstrategie, allerdings um die österreichische, die bald aktualisiert werden soll – und zwar erstmals mit Bürgerbeteiligung. Genau das sollte das „Dialogforum Sicherheit Österreich“ leisten, dessen Abschlussbericht Meinl-Reisinger am Donnerstag gemeinsam mit ihrem sicherheitspolitischen Berater Thomas Starlinger und zwei Teilnehmern des Forums präsentierte. Sicherheit über das Militär hinaus Rund 100 repräsentativ ausgewählte Bürger diskutierten an drei Samstagen über Bedrohungen, Rollenbilder und Österreichs Platz in Europa. Aus den Gesprächen entstand eine Prioritätenliste, die nun direkt in die Überarbeitung der Österreichischen Sicherheitsstrategie einfließen soll. Der Bericht zeigt: Die Bürger würden Sicherheit weit über klassische Militärfragen hinaus denken. Sorgen bereiten vor allem Cyberangriffe, Migration, die Verletzbarkeit kritischer Infrastruktur, der Verfall des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Gleichzeitig bleibt Österreichs Neutralität emotional stark verankert – als Teil der staatlichen Identität –, wird, laut Bericht, aber als Schutzschild nur von einer Minderheit wirklich ernst genommen.

„Offener Diskurs“ Cornelia Kafka, eine der Teilnehmerinnen, beschreibt ihre Motivation so: „Ich bin politisch interessiert – aber vor allem habe ich einen Hunger danach, mitgestalten zu können.“ Im Forum, erzählt sie, sei „professionell zugehört“ worden: „Uns wird immer Politikverdrossenheit zugeschrieben. Das habe ich hier nicht gesehen.“ Der Diskurs sei „offen und sehr ehrlich geführt“ gewesen – „nicht so, wie man es von Social Media kennt“.